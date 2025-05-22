За свои мошеннические действия 23-летнюю Анурадху Пасван прозвали "невестой, грабящей и убегающей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Как сообщили правоохранители, женщина вышла замуж за 25 мужчин в разных штатах. Она смогла сделать это за 7 месяцев. Анурадха была частью хорошо организованной сети брачного мошенничества. Банда действовала через агентов, которые использовали WhatsApp, чтобы представлять потенциальных невест и брать с клиентов деньги.

Как "работала" женщина:

Она выдавала себя за невесту. Заключала законный брак с женихами, которые ничего не подозревали. Прихватив с собой деньги, золото, технику и другие ценные вещи, через несколько дней исчезала.



Женщина из Индии вышла замуж за 25 мужчин / Фото Unsplash

Мошенническую схему удалось разоблачить после того, как один из настоящих мужчин обратился с жалобой и начал разыскивать свою пропавшую жену. В рамках расследования полицейский под прикрытием даже сыграл роль мнимого жениха.

Правоохранители также установили личности нескольких других участников преступной группировки, которые, вероятно, были вовлечены в эту аферу. Все подозреваемые – жители Бхопала, проживающие в разных районах города.

Ранее Университет Наварры в Испании объявил о поиске добровольцев для исследования влияния умеренного потребления вина на здоровье. Эта инициатива является частью исследования средиземноморского стиля потребления алкоголя, в частности изучая его влияние на сердечно-сосудистую систему.