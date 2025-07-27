"Готуємо до будь-якого сценарію": у мережі пригадали постери Третьої штурмової про інопланетян

Мережу облетіли гучні заголовки про те, що у листопаді Землю нібито атакують інопланетяни. І хоча такі припущення не мають наукового підґрунтя, раніше у Третій штурмовій бригаді готові й до такого розвитку подій.

На тлі у соцмережах пригадали рекламну кампанію Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ під назвою "Готуємо до будь-якого сценарію", повідомляє 24 Канал.

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Готують до будь-якого сценарію?

Ця рекламна кампанія стартувала ще навесні 2025 року. "Здається, що світ збожеволів? Тобі не здається. Перша міжгалактична не за горами, а ти не готовий? Не кіпішуй, ситуація складна, але контрольована. Долучайся до Третьої штурмової і вивезеш все на впевненому, бо Трійка готує до будь-якого сценарію", – закликали у бригаді.



Рекламна кампанія "Готуємо до будь-якого сценарію" / 3 ОШБр

Постери виконані у стилі блокбастерних афіш, з характерним перебільшенням, але правдоподібними образами. Цільова аудиторія цієї, як і інших рекламних кампаній Третьої штурмової, є активна молодь.

Чому заговорили про "вторгнення інопланетян"?

Наприкінці липня у деяких ЗМІ почали з'являтися гучні заголовки про "атаку інопланетян у листопаді 2025 року". Ці припущення базуються на тому, що загадковий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, що увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем.

Невелика група вчених звертає увагу на незвичайну траєкторію об'єкта та його високу швидкість, Мовляв, усе може вказувати на штучне походження. При цьому, більшість астрономів схиляються до того, що це – звичайна комета.