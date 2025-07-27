На фоне в соцсетях вспомнили рекламную кампанию Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ под названием "Готовим к любому сценарию", сообщает 24 Канал.

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Готовят к любому сценарию?

Эта рекламная кампания стартовала еще весной 2025 года. "Кажется, что мир сошел с ума? Тебе не кажется. Первая межгалактическая не за горами, а ты не готов? Не кипишуй, ситуация сложная, но контролируемая. Присоединяйся к Третьей штурмовой и вывезешь все на уверенном, потому что Тройка готовит к любому сценарию", – призвали в бригаде.



Рекламная кампания "Готовим к любому сценарию" / 3 ОШБр

Постеры выполнены в стиле блокбастерных афиш, с характерным преувеличением, но правдоподобными образами. Целевая аудитория этой, как и других рекламных кампаний Третьей штурмовой, является активная молодежь.

Почему заговорили о "вторжении инопланетян"?

В конце июля в некоторых СМИ начали появляться громкие заголовки об "атаке инопланетян в ноябре 2025 года". Эти предположения базируются на том, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, вошедший в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем.

Небольшая группа ученых обращает внимание на необычную траекторию объекта и его высокую скорость, Мол, все может указывать на искусственное происхождение. При этом, большинство астрономов склоняются к тому, что это – обычная комета.