Каждый раз, когда речь заходит об НЛО, воображение рисует что-то внеземное, а знаменитая Зона 51 становится фоном для тайн и заговоров. Однако 19 ноября 2024 года руководитель офиса Пентагона по исследованию аномальных явлений (AARO) Джон Кослоски четко заявил, что никаких доказательств существования пришельцев или инопланетных технологий его ведомство не обнаружило. Несмотря на десятки необычных случаев, большинство из них имеют земное объяснение – птицы, воздушные шары или технические сбои. Это не помешало конспирологам и части американских политиков снова обвинить власти в сокрытии истины.

Параллельно с этим, упоминания о загадочных объектах, вроде видео GOFAST от ВМС США с якобы сверхбыстрым пролетом НЛО, оказались лишь оптической иллюзией. И хотя секретная база в Неваде официально остается лишь испытательным полигоном, Зона 51 все еще живет в культуре как символ того, что правительство скрывает нечто гораздо большее.

Последнее расследование американских журналистов разоблачило факты о том, что сам Пентагон культивировал теорию заговора вокруг НЛО. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

При чем здесь Зона 51

Небольшое подразделение Пентагона, занимавшееся проверкой теорий заговора вокруг якобы секретных правительственных программ исследования НЛО, внезапно наткнулось на неожиданную правду: по меньшей мере одна из этих теорий была намеренно подпитанная самим Пентагоном. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Это расследование, инициированное Конгрессом США, вернуло следователей в 1980-е годы, когда полковник ВВС посетил бар неподалеку Зоны 51 – сверхсекретного военного объекта в пустыне Невады. Он оставил владельцу бара фото, которые могли изображать летающие тарелки. Те фото оказались на стенах заведения, а сама история – в местном фольклоре. Так и появилась идея о том, что американские военные втайне экспериментируют с инопланетными технологиями.

Что такое Зона 51

Зона 51 (Area 51) – это сверхсекретная военная база США, расположена в пустыне штата Невада, примерно в 130 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Формально она входит в состав авиабазы Эдвардс и используется ВВС США для испытаний новейших авиационных технологий. Базу создали в 1955 году для тестирования разведывательного самолета U-2, а впоследствии здесь испытывали и другие инновационные аппараты, включая сверхзвуковой SR-71 Blackbird и стелс-самолет F-117 Nighthawk. В течение десятилетий правительство США не признавало ее существования – официальное подтверждение появилось только в 2013 году.



Зона 51 стала объектом многочисленных уфологических теорий из-за чрезвычайной секретности, непонятные авиационные явления над этой территорией и сообщения об НЛО. Особую популярность набрала история инженера Боба Лазара, который в 1989 году утверждал, что работал в секретном объекте вблизи Зоны 51 над обратным инжинирингом инопланетного корабля. Несмотря на это, никаких подтверждений существования пришельцев или инопланетной технологии в Зоне 51 нет. Власти настаивают, что это обычный полигон для испытаний передовых оборонных систем.



Несмотря на официальную версию, Зона 51 продолжает оставаться символом правительственной таинственности и источником вдохновения для поп-культуры – от блокбастеров до теорий заговора.

Но в реальности все это было частью операции по дезинформации. Фото были сфальсифицированы, о чем уже в 2023 году сам офицер признался расследователям. На самом деле ВВС использовали Зону 51 для разработки сверхсекретных стелс-самолетов, которые должны были дать преимущество в противостоянии с СССР. Поскольку реальные испытания могли случайно увидеть местные жители, военные предпочли, чтобы те поверили, будто это пришельцы.

Этот эпизод, обнародован впервые, стал лишь одним из многочисленных обнаружений в рамках масштабного расследования о якобы сокрытии информации об инопланетянах. Его кульминацией стал отчет министерства обороны США, обнародованный в прошлом году, который признал все обвинения в заговоре необоснованными.

Однако, как выяснило расследование The Wall Street Journal, сам отчет тоже был своеобразным прикрытием – хотя и не в том смысле, в котором верят теоретики заговора. В документе сознательно опущены ключевые факты: в частности, то, что сам Пентагон неоднократно и целенаправленно подливал масла в огонь – прибегая к дезинформации против собственного населения.

Кроме того, сама структура Пентагона – запутанная бюрократическая система с секретными программами внутри других секретных программ – создала благоприятную почву для появления и распространения мифов.

Мифы, подпитывались десятилетиями

История американской одержимости НЛО имеет глубокие корни: после радиопостановки "Войны миров" по Герберту Уэллсу в 1938 году общественность оставалась уязвимой к подобным темам. Впоследствии истории о пришельцах стали предметом желтой прессы, блокбастеров и костюмированных фанатских конвентов. Однако последние годы добавили им тревожного звучания.

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Бывшие чиновники Пентагона публично заявили о существовании государственной программы по исследованию инопланетных технологий, что, мол, скрывается от общественности. Эти утверждения и стали толчком к новому расследованию, в рамках которого начали всплывать факты, что подпитка уфологической мифологии началась еще в 1950-х.

Команда журналистов пообщалась с более чем двумя десятками действующих и бывших должностных лиц, ученых и подрядчиков, а также исследовала тысячи страниц документов, записей, электронных писем и сообщений. Оказалось, что:

военные умышленно распространяли фальшивые документы, чтобы прикрыть настоящие секретные проекты;

в других случаях официальные лица просто позволяли мифам жить дальше – для защиты нацбезопасности;

одна из самых ярких легенд – история о "космическом металле", что на самом деле не имел никакой связи с космосом;

отдельные случаи оказались ритуалами посвящения, которые со временем вышли из-под контроля.

До сих пор непонятно, были ли это действия отдельных офицеров, или элемент централизованной программы. Но известно одно: в открытом варианте отчета 2024 года Пентагон опустил ключевую информацию – чтобы сохранить секретность и избежать репутационных потерь. Особенно настаивали на этом ВВС, опасаясь за карьеры причастных.

Что скрывается за НЛО: оптические иллюзии и дроны

Офис, проводивший расследование, назывался AARO – All-domain Anomaly Resolution Office. Его возглавил ученый Шон Киркпатрик, который до этого специализировался на лазерных технологиях. В 2022 году он согласился возглавить новый офис. Его задачи делились на два направления: анализ современных свидетельств и изучение исторических утверждений, касающихся якобы инопланетной деятельности с 1945 года. Сейчас AARO возглавляет Джон Кослоски.



Скриншот видеозаписи ВМС США о якобы наблюдении НЛО – случай GOFAST

Важно! 19 ноября 2024 года на слушаниях в подкомитете Сената США по вопросам новых угроз следующий глава Офиса по расследованию аномалий во всех средах (AARO) Джон Кослоски заявил: до сих пор не обнаружено никаких подтвержденных доказательств существования инопланетной жизни, технологий или деятельности.



AARO был создан в 2022 году для фиксации и анализа сообщений о "неопознанных аномальных явлениях" (UAP), которые могут проявляться в воздухе, воде, космосе или перемещаться между этими средами.

Несмотря на сотни объясненных случаев – птицы, шары, дроны и т.д. – Кослоски признал: некоторые объекты действительно остаются "очень аномальными". Он отметил, что офис действует "открыто и в духе науки", хотя многие данные засекречены.

В частности он объяснил известные инциденты:

видео с Пуэрто-Рико (2013) , где объект исчезает в океане – на самом деле два тепловых объекта (вероятно, шарики), летевшие над аэропортом. Их исчезновение – оптическая иллюзия из-за одинаковой температуры с фоном.

видео GOFAST (2016) – "высокая скорость" была иллюзией, вызванной параллаксом камеры.

видео над вулканом Этна (2018) – объект не пролетал через дым, а был в 170 метрах от него.

Кослоски также отверг обвинения в "чрезмерной секретности" и отметил, что AARO имеет полномочия получать всю информацию об НЛО, даже историческую.

В отличие от заявлений некоторых свидетелей в Конгрессе, которые утверждали о правительственном заговоре в отношении инопланетян, Кослоски ссылался на мартовский отчет AARO 2024 года, в котором не найдено никаких доказательств секретных программ, связанных с инопланетными формами жизни. Сенатор Кирстен Джиллибранд не согласилась с такой трактовкой и заявила, что, наоборот, правительство серьезно воспринимало эти явления в течение 75 лет.

В новом отчете AARO за 2024 год рассмотрено 485 случаев (май 2023 – июнь 2024). Из них:

118 случаев полностью объяснены,

174 – почти закрыты,

остальные – еще в работе из-за нехватки данных (иногда – только одно фото или короткое видео).

AARO подчеркивает, что никакого подтверждения иностранного или внеземного происхождения UAP не обнаружено.

В завершение Кослоски вспомнил о недавних случаях полетов дронов над американскими военными объектами, как доказательство потребности в усиленном мониторинге и "полной осведомленности о ситуации" вокруг стратегических объектов.

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Бункер в Монтане и электромагнитный импульс

Одна из самых загадочных историй тянется с 1967 года. Тогда капитан ВВС Роберт Салас дежурил в подземном бункере, контролируя 10 ядерных ракет. Под вечер ему позвонил охранник: над воротами завис красно-оранжевый объект. Сразу после этого все ракеты стали недееспособными. На утро Саласа вызвали на базу и приказали никому ничего не рассказывать.



Документ Пентагона 1973 года показывает крупным планом часть оборудования, которое запускает электромагнитную волну, которая может выглядеть как молния во время испытания

Он и еще четверо свидетелей рассказали свою историю команде Киркпатрика. Расследование показало, что ВВС в те годы проводили секретные испытания воздействия электромагнитного импульса – без ядерного взрыва, но с подобными эффектами. Генератор импульса размещали над шахтами: он излучал энергию, что временно выводила ракеты из строя. Об этом свидетельствуют документы Пентагона из 1970-х.

Однако любая утечка информации могла свидетельствовать для СССР о слабых местах американского арсенала, поэтому свидетелей держали в неведении. Сегодня 84-летний Салас убежден: правительство скрывает факт вмешательства инопланетян. Он лишь частично ошибается.

Последствия дезинформации

Все это вылилось в культурный феномен, который со временем охватил даже самые высокие ступени армии. Теории заговора относительно "глубинного государства" (deep state) и инопланетных технологий становятся все более популярными в Конгрессе. Законодатели требуют раскрытия информации о якобы программах по поиску обломков НЛО.



Модель площадки для тестирования электромагнитных импульсов, показана в документе Пентагона 1978 года

В ответ пресс-секретарь Минобороны Сью Гоф подтвердила, что AARO обнаружил фальшивые документы, связанные с инопланетной тематикой, и информировал об этом конгрессменов. В 2025 году планируется публикация второй части исторического отчета, которая должна включать данные о мистификациях и розыграшах.

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Этот запутанный, парадоксальный след показывает, что некоторые из самых устойчивых мифов американской культуры об НЛО были не только результатом выдумки – они были целенаправленной информационной операцией, адресованной гражданам самими же государственными структурами.