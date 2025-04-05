Таємниця Лохнеського чудовиська: камеру, яка 55 років фільмувала озеро, підняли з глибини

У Шотландії під водою знайшли стару камеру, яку раніше використовували для зйомки легендарного Лохнеського чудовиська. Знахідку виявив підводний апарат Boaty McBoatface під час планових випробувань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Що відомо про цікаву знахідку

Як повідомили представники Національного океанографічного центру, камера тривалий час перебувала на глибині понад 100 метрів. Фахівці припускають, що камера пролежала під водою понад півстоліття.

Хоча ми й не очікували такої знахідки, приємно усвідомлювати, що нам вдалося повернути громадськості маленький шматочок історії полювання на Нессі,

– зазначив інженер Національного океанографічного центру Сем Сміт.



Під водою знайшли стару камеру / Фото PA

Ідентифікувати пристрій допоміг відомий дослідник Лох-Несса Адріан Шайн. Він розповів, що камера належала Рою МакКалу – співробітнику Лох-Неського бюро розслідувань і професору Чиказького університету. Таких камер у 1960-х роках було 6, і кожна була частиною унікальної підводної "пастки" з приманкою і годинниковим механізмом.

Це була геніальна конструкція: камера Instamatic з годинниковим механізмом і вбудованим спалахом робила чотири знімки, якщо волосінь із приманкою над нею смикали. Примітно, що корпус зберіг пристрій у сухості понад 55 років на глибині понад 130 метрів,

– розповів Шайн.

На жаль, фотографії, зроблені камерою, не принесли доказів існування чудовиська – на них лише дно озера.

Раніше засновник організації Loch Ness Exploration Алан Маккенн, вирішив пояснити таємницю Лохнеського чудовиська. Дослідник переконаний, що численні свідчення про дивну істоту, що мешкає в глибинах шотландського озера, можуть бути пояснені природним явищем – стоячими хвилями.