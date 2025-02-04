У новій доповіді, яку SAWC підготувала на замовлення міністрів Шотландської національної партії, мовиться, що домашні коти завдають непоправної шкоди популяціям місцевих ссавців і птахів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Що пропонує Комісія із захисту тварин Шотландії

Комісія із захисту тварин Шотландії закликає міністрів провести дослідження з метою вивчення введення "зон утримання котів" і обмежень на їхнє розміщення у домогосподарствах у вразливих районах.

Зокрема зоозахисники пропонують запровадити обов'язкові обмеження в деяких частинах країни, щоб не допустити пересування та полювання домашніх кішок, які часто змішують свої гени з генами диких шотландських котів.

Як можливе рішення та крайній варіант, комісія обговорює й заборону на утримання цих тварин у районах, де дика фауна піддається найбільшому ризику.



Коти на самовигулі часто полюють на птахів / Pexels

Автори звіту зазначили, що подібні правила вже діють в Австралії. У деяких районах там є так звані "зони ізоляції", де діють суворі правила, згідно з якими домашні коти мають постійно перебувати в приміщенні.

Винятком є тільки випадки, коли власники облаштовують для своїх улюбленців обгороджені місця для вигулу на відкритому повітрі або виводять їх на прогулянку на повідці.

Власники кішок й благодійна організація Cats Protection розкритикували ідею Комісію із захисту тварин Шотландії. Багатьом господарям також взагалі не сподобався варіант з вигулом котів на повідцях.