За прогрів автівки на холостому ходу у Німеччині можна отримати немаленький штраф. Про це розповідає 24 Канал.

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Чому в Німеччині заборонено прогрівати авто

Ця заборона регулюється §30 німецького Закону про дорожній рух (StVO), який забороняє зайвий шум і забруднення довкілля.

Якщо поліція або сусіди помітять, що авто стоїть з увімкненим двигуном без потреби, то порушнику можуть виписати штраф. Зазвичай сума штрафу складає 80 євро, однак в деяких містах він може бути більшим.



За прогрів авто в Німеччині штрафують / Pexels

Як правильно прогрівати машину взимку

Насправді є ще один спосіб прогріти авто, яким мало хто користується. Просто замість стояння на місці краще почати рух дуже повільно, без різких навантажень на двигун.

Таким чином можна і прогріти автівку, і уникнути небажано штрафу.