За прогрев автомобиля на холостом ходу в Германии можно получить немаленький штраф. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Почему в Германии запрещено прогревать авто

Этот запрет регулируется §30 немецкого Закона о дорожном движении (StVO), который запрещает лишний шум и загрязнение окружающей среды.

Если полиция или соседи заметят, что авто стоит с включенным двигателем без надобности, то нарушителю могут выписать штраф. Обычно сумма штрафа составляет 80 евро, однако в некоторых городах он может быть больше.



За прогрев авто в Германии штрафуют / Pexels

Как правильно прогревать машину зимой

На самом деле есть еще один способ прогреть авто, которым мало кто пользуется. Просто вместо стояния на месте лучше начать движение очень медленно, без резких нагрузок на двигатель.

Таким образом можно и прогреть машину, и избежать нежелательно штрафа.