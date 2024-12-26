Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Loch Ness Exploration.

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Що вчений каже про Лохнеське чудовисько

Алан Маккенна переконаний, що численні свідчення про дивну істоту, що мешкає в глибинах шотландського озера, можуть бути пояснені природним явищем – стоячими хвилями.

Довідка. Стоячі хвилі – це явище, яке виникає, коли дві хвилі однакової частоти і амплітуди рухаються назустріч одна одній у середовищі. У результаті їхнього взаємного накладання утворюється хвильовий малюнок, який виглядає як нерухомий, хоча в кожній точці відбувається коливання.



Алан Маккенна запропонував просте пояснення таємниці Лохнеського чудовиська / Фото Pen News

Засновник організації Loch Ness Exploration вважає, що піки цих хвиль, що виникають за певних умов, можуть бути помилково прийняті за "горби" міфічного монстра. Дослідник закликав людей бути більш критичними до інформації та не піддаватися сенсаціям.

Дослідження LNE показують, що озеро Лох-Несс – це унікальна екосистема, яка заслуговує на вивчення. І хоча загадка Нессі може залишатися нерозгаданою, вчені продовжують свої дослідження, щоб розкрити всі таємниці цього загадкового озера.