У столиці Канади місті Оттава один із закладів, де подають каву, вдався до курйозних змін у меню. Там вирішили замінити назву популярного напою американо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CTV news.

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Кав'ярня Morning Owl змінила назву популярного напою "американо" на "канадіано" у своєму меню на знак протесту проти погроз президента США Дональда Трампа анексією Канади. Власник кав'ярні Тод Сімпсон зазначив, що ця невелика зміна має на меті "висвітлити серйозну ситуацію".

Зараз нам не потрібні американські продукти. Здається, це дуже хороший спосіб сказати, що ми канадці,

– сказав він.

Як з'явилася така ідея

Сміт каже, що отримав ідею від друга, який бачив, як інші ресторани та роздрібні торговці вносили подібні зміни. Тож тепер на дошці з меню в кав'ярні зазначено Canadiano разом із червоно-білим прапором із кленового листя поруч. Напій вважається стандартним у кав'ярнях, просто готується з еспресо та гарячої води.



У кав'ярні в Оттаві назву "американо" змінили на "канадіано" / Фото Unsplash

Користувачі соцмереж одразу ж віреагували на перейменування назву напою. Ось, що вони написали:

"Canadiano звучить так, ніби це була б просто кава з кленовим сиропом як підсолоджувач".

"Вони могли б просто назвати це "Америко, ні!".

"Ви маєте на увазі, що не підсолоджуєте його кленовим сиропом?! Професійна порада: якщо ви використовуєте спінювач молока, змішайте кленовий сироп із молоком перед спінюванням, щоб отримати смачну кленову піну".

Чи правда, що американо – канадський напій

Ні, адже кава "американо" з'явилася під час Другої світової війни в Італії. За легендою, американські солдати, які перебували в Європі, не звикли до міцного еспресо, яке було популярним серед італійців. Щоб зробити його більш схожим на американську фільтр-каву, вони почали розбавляти еспресо гарячою водою.

Згодом такий спосіб приготування отримав назву "Caffè Americano" – тобто "американська кава". Звідти напій поширився по всьому світу. Тож американо має італійське походження, а не канадське.

Що цього передувало

Однак такі зміни у назві традиційного напою відбулися саме на тлі скандальних заяви Дональда Трампа: