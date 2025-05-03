"Напевно гортає Tinder": на картині 160-річної давнини помітили жінку з телефоном

Картина Фердинанда Вальдмюллера, яка має назву "Очікувана", знову стала вірусною. Все через те, що на полотні, написаному понад 160 років тому, помітили цікаву деталь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record.

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Що відомо про цікаву картину

Картина "Очікувана" – це олійна картина, написана понад 160 років тому. Але вона набула нової популярності, опинившись у центрі уваги після того, як користувачі інтернету побачили в ній щось, що разюче нагадує сучасний смартфон.

На картині ми бачимо молоду жінку, яка йде сільською дорогою з дивним предметом у руках. За сюжетом її зустрічає молодий чоловік із квіткою, який присів на камінь у тіні дерева. Але увагу публіки привернув зовсім не романтичний настрій сцени, а дивна схожість предмета в руках дівчини з сучасним телефоном.

Користувачі соцмереж на картині телефон: дивіться відео

Картина набула вірусної популярності ще 2017 року, коли була виставлена в Новій пінакотеці в Мюнхені (Німеччина). Деякі користувачі соцмереж пожартували, що дівчина настільки захоплена "смартфоном", що навіть не помічає залицяльника.

Схоже, вона гортає Tinder,

– написав один з них.

Ця теорія породила хвилю спекуляцій про "мандрівників у часі" і приховані послання з минулого.

Що це може бути насправді

Співробітники музею швидко розвіяли цей міф. Вони припустили, що дівчина на картині насправді тримає в руках збірку псалмів або молитовник. І жодної фантастики в цьому немає.

Раніше BBC Studios використав штучний інтелект для створення віртуального образу Агати Крісті, щоб викладати курс Agatha Christie Writing на платформі BBC Maestro.