Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Что известно об интересной картине

Картина "Ожидаемая" – это масляная картина, написана более 160 лет назад. Но она приобрела новую популярность, оказавшись в центре внимания после того, как пользователи интернета увидели в ней что-то, поразительно напоминающее современный смартфон.

На картине мы видим молодую женщину, которая идет по сельской дороге со странным предметом в руках. По сюжету ее встречает молодой человек с цветком, который присел на камень в тени дерева. Но внимание публики привлекло вовсе не романтическое настроение сцены, а странное сходство предмета в руках девушки с современным телефоном.

Пользователи соцсетей на картине телефон: смотрите видео

Картина приобрела вирусную популярность еще в 2017 году, когда была выставлена в Новой пинакотеке в Мюнхене (Германия). Некоторые пользователи соцсетей пошутили, что девушка настолько увлечена "смартфоном", что даже не замечает ухажера.

Похоже, она листает Tinder,

– написал один из них.

Эта теория породила волну спекуляций о "путешественниках во времени" и скрытых посланиях из прошлого.

Что это может быть на самом деле

Сотрудники музея быстро развеяли этот миф. Они предположили, что девушка на картине на самом деле держит в руках сборник псалмов или молитвенник. И никакой фантастики в этом нет.

Ранее BBC Studios использовал искусственный интеллект для создания виртуального образа Агаты Кристи, чтобы преподавать курс Agatha Christie Writing на платформе BBC Maestro.