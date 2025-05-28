Подорожі в часі таки існують: на картині 1882 року помітили цікаву деталь

Шанувальники теорій змови виявили цікаву деталь на старовинній картині XIX століття. На ній зображений чоловік, який нібито тримає в руках iPhone.

На картині був зображений шотландський поет Роберт Бернс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record.

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Що відомо про унікальну картину

Картина має назву "Заручини Бернса і Хайленд Мері". Її приблизно у 1882 році створили Р. Джозі та Джеймс Арчер. Вона стала справжньою інтернет-сенсацією після того, як користувачі соцмереж помітили, що в руках Роберта Бернса передає коханій Мері Кемпбелл дивний предмет, що фантастично схожий на сучасні смартфони.



На картині 1882 року помітили цікаву деталь / Фото HULTON ARCHIVE

Зображення викликало цілу хвилю жартів і фантазій на тему подорожей у часі. Дехто пожартував, що шотландський поет нібито мав доступ до майбутніх технологій, і навіть уявив, що Мері гортає Instagram Роберта Бернса або він демонструє їй меми.

Що про це кажуть фахівці

У мистецтвознавців є інше пояснення: згідно зі старовинною шотландською традицією, пара могла обмінятися Бібліями на знак заручин біля річки Ер 1786 року. Саме ці книги, найімовірніше, і зображені на полотні.

Цікаво! Люди часто захоплюються теоріями змови, бо такі ідеї задовольняють кілька глибинних психологічних потреб. Теорії змови дають просте, хоч і часто хибне, пояснення складних подій. У світі, де багато випадковості й хаосу, вони створюють відчуття логіки та порядку.

Раніше сім'я виявила, що картини в їхньому будинку, намальовані художником династії Цін Цзян Тінсі, коштують цілий статок.