Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий портал Trojmiasto.

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Що виявили діти

Два десятирічних хлопчики знайшли зворушливий лист від дівчини, на ім'я Рися. Вона адресувала його "Зайчику". Хлопці виявили знахідку біля укріплень часів Другої світової війни поблизу пляжу Стоґі. Відомо, що рукописний лист датований 1959 роком.

У листі Рися звертається до свого коханого і ділиться почуттям самотності, яке переживає в школі міста Тарнів, та згадує про адресата.

Запевняю тебе, що я тиха й скромна, ні з ким не заводжу дружби, просто уникаю чоловіків. Мій дорогий, я страшенна егоїстка, пишу лише про себе, але думаю тільки про тебе, бачу тебе щомиті,

– написала Рися.

Хлопчики, які знайшли пляшку, зв'язалися з музеєм у Тарнові, сподіваючись, що авторку листа вдасться знайти.

Раніше рибалка Крістофер Тусс випадково знайшов затонулий буксирний корабель JC Ames, побудований у 1881 році, у водах озера Мічиган. Корабель був навмисно затоплений у 1923 році і став важливою археологічною знахідкою, оскільки служив у лісоторгівлі та був одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу.