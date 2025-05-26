Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный портал Trojmiasto.

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Что обнаружили дети

Два десятилетних мальчика нашли трогательное письмо от девушки, по имени Рыся. Она адресовала его "Зайчику". Ребята обнаружили находку возле укреплений времен Второй мировой войны вблизи пляжа Стоги. Известно, что рукописное письмо датировано 1959 годом.

В письме Рыся обращается к своему любимому и делится чувством одиночества, которое переживает в школе города Тарнов, и вспоминает об адресате.

Уверяю тебя, что я тихая и скромная, ни с кем не завожу дружбы, просто избегаю мужчин. Мой дорогой, я страшная эгоистка, пишу только о себе, но думаю только о тебе, вижу тебя ежесекундно,

– написала Рися.

Мальчики, которые нашли бутылку, связались с музеем в Тарнове, надеясь, что автора письма удастся найти.

Ранее рыбак Кристофер Тусс случайно нашел затонувший буксирный корабль JC Ames, построенный в 1881 году, в водах озера Мичиган. Корабль был намеренно затоплен в 1923 году и стал важной археологической находкой, поскольку служил в лесоторговле и был одним из крупнейших и мощнейших буксиров своего времени.