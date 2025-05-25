Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Що відомо про рідкісні картини

Родина, що жила у будинку, навіть не підозрювала, що ці картини коштують шалених грошей. Як відомо, автором картин був Цзян Тінсі.

Довідка. Цзян Тінсі вважався одним з найповажніших художників і вчених династії Цін. Він прославився завдяки своїм роботам з птахами та квітами. Митець тісно співпрацював із західними місіонерами при дворі, запозичуючи європейські художні методи.

Усвідомивши, що картини можуть мати цінність, родина звернулася до експертів та вирішила виставити їх на аукціон. Мистецтвознавці були просто приголомшені.

Це одне з найнезвичайніших відкриттів у моїй кар'єрі. Знайти оригінальні роботи Цзян Тінсі, що збереглися в приватних руках, невідомі вченим і з недоторканими оригінальними текстами – це надзвичайна удача,

– заявив експерт Білл Форест.

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Скільки грошей вдалося отримати

Зрештою, картини продав аукціонний дім Roseberys. Кожна колекція принесла по 390 тисяч фунтів (21 450 000 гривень) після інтенсивних торгів між присутніми в залі та онлайн-покупцями.

Шедеври придбав приватний колекціонер за посередництва агента. Загалом колекція картин з птахами, яка десятиліттями прикрашала стіни будинку, принесла власникам 780 тисяч фунтів стерлінгів (близько 43 мільйонів гривень).