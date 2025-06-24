Як у фільмах жахів: дівчина плавала на каяку, не підозрюючи, що було під водою

Спокійна прогулянка на каяку біля узбережжя Кейптауна обернулася для мандрівниці зі США справжньою сценою з фільму жахів. Блогерка Меган Гілберт, яка живе в Південній Африці, зняла на відео надзвичайне явище – під її каяком у воді плавали тисячі медуз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку meganthetravelingwriter.

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Жінка зізналася, що просто насолоджувалася краєвидами з каяка. Але, коли вона занурила у воду камеру GoPro, то побачила, що у кадрі з'явився справжній підводний "кошмар". Тисячі медуз спокійно дрейфували під човном, створюючи сюрреалістичну і дещо моторошну картину.

Спочатку ми побачили одну – дві. Але вже за кілька хвилин зрозуміли – їх навколо безліч. Просто килим з медуз під нами,

– розповіла вона у своєму відео.

Що було під водою: дивіться відео

Відео моментально стало вірусним, зібравши понад 1,4 мільйона лайків. Меган припускає, що вона стала свідком надзвичайно рідкісного явища – "суперцвітіння" медуз, коли великі скупчення цих істот з’являються внаслідок змін температури води чи течій.

Наступного дня Меган повернулася на те саме місце, але майже всі медузи зникли. Їх, за її словами, могли розігнати хвилі або риби, які ними харчуються.

Цей момент був швидкоплинним, і саме в цьому його краса. Океан непередбачуваний – ти ніколи не знаєш, що ховається під гладдю води,

– підсумувала вона.

Раніше ми писали про жінку, яка врятувала свого собаку від чорноперої акули, спокійно ставши між ними. Інцидент стався на пляжі Саут-Біч, Маямі.