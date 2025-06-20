Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку pixelation1111.

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На оприлюднених кадрах видно, як чорнопера акула підпливла до плавців і собаки. Вона рухалася зигзагом у бік жінки та її друзів. Тоді жінка одразу ж попередила друзів про небезпеку, а після цього спокійно стала між своїм собакою й акулою, не даючи хижому звірові підплисти ближче.

Жінка врятувалася свого собаку від акули: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі мережі захоплені самовладанням і відданістю жінки:

"Респект дівчині, вона була готова битися з акулою заради свого собаки";

"Вона захистила свою собаку. Яка жінка";

"Хто б не була ця дівчина, яка жене страшну акулу від свого собаки... Я люблю тебе".

Довідка. Чорнопері акули рідко становлять серйозну загрозу для людей. Однак з 1959 року зареєстровано всього 11 неспровокованих укусів, повідомляє Музей природної історії Флориди. Однак Орландіні вважає, що краще не покладатися на удачу і пропонує впровадити систему сповіщень за допомогою дронів.

Раніше ми писали про величезну білу акулу, на ім'я Претендент, яка з'явилася біля узбережжя Північної Кароліни, що у США. За акулою слідкують вчені з допомогою трекера, що дозволяє отримувати дані про її переміщення та життя, сприяючи розробці заходів для охорони цього виду.