Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на cntime.cn.ua.

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Прозору вбиральню чоловік створив ще у 2016 році, скориставшись викинутими матеріалами.

Мої молодші брати-близнюки Петро та Володимир працюють електриками в Чернігові. На об'єкті їм трапилися списані склопакети. Не пропадати ж добру,

– пояснив він.

Будівництво тривало близько місяця, і Миколі допомагали брати. Туалет вийшов не тільки прозорим, а й функціональним: стіни мають повітряний прошарок, товщиною близько 2 сантиметрів, що допомагає підтримувати температуру та зменшує запотівання. Для зручності конструкцію обклеїли тонувальною плівкою та облаштували вентиляцію.

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"Сидиш усередині, усе навколо бачиш, а тебе не видно. Навесні й влітку дивишся: всюди квітне. І ти, як у раю. А як декоративні маки цвітуть – така краса. Вони в мене крупні", – розповів селянин про своє творіння.

Раніше у Чернігові планували ввести плату за вхід до укриття. Ідею платного входу ініціювала колишня управителька будинку для покращення санітарного стану підвалу. Однак після обговорень відмовилися від цієї ідеї.