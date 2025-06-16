Кошти хотіли спрямувати на покращення санітарного стану підвалу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Мешканці обговорювали платний вхід до укриття

Як пише видання, у п'ятиповерхівці в Чернігові з'явилося оголошення про збори мешканців. Одним з пунктів до обговорення була пропозиція ввести плату за вхід до укриття для тих, хто не мешкає в будинку.

Жительки сусіднього будинку Ірина і Тетяна кажуть, що регулярно користуються цим укриттям, адже в їхньому будинку воно непридатне. За словами співрозмовниць, після відходу росіян від Чернігова, їх взагалі перестали пускати до облаштованого сховища.

Що кажуть управителі будинку

Ідею платного входу ініціювала тодішня управителька будинку. Вона підтвердила, що така пропозиція була, але її зняли з розгляду. Як вона повідомила Суспільному, конфліктів із сусідами не було, а гроші хотіли витратити виключно на благоустрій укриття.

Юрист КП "Деснянське" сказав, що ви можете вказати мінімальну суму і використовувати її лише на той об'єкт, куди ви вкладете гроші. Бо це спільна власність усіх мешканців будинку і ми вирішуємо, як розпоряджаємося нею,

– заявила колишня управителька.

Як мовиться у матеріалі, під час інших зборів жителі ухвалили рішення про дублікати ключів від сховища для всіх охочих. Укриття, за словами тодішньої управительки, іноді зачиняють, для економії електроенергії та через відсутність можливості найняти чергового.

У коментарі Суспільному керівник КП "Деснянське" Віктор Пригара пояснив, що укриття – це спільна власність мешканців будинку. Бюджетних коштів на облаштування сховищ у місті немає. Проте, гроші за обслуговування будинків можна використати на такі потреби. Для цього необхідна згода 75% його мешканців.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Києві жінку з дитиною не пустили до сховища, розташованого в Київському авіаційному інституті. Водночас виконувачка обов'язків ректора запевнила, що укриття завжди відкрите для всіх охочих, а скандал, за її словами, просто "розганяють у мережі".