Средства хотели направить на улучшение санитарного состояния подвала. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Жители обсуждали платный вход в укрытие

Как пишет издание, в пятиэтажке в Чернигове появилось объявление о собрании жителей. Одним из пунктов к обсуждению было предложение ввести плату за вход в укрытие для тех, кто не проживает в доме.

Жительницы соседнего дома Ирина и Татьяна говорят, что регулярно пользуются этим укрытием, ведь в их доме оно непригодно. По словам собеседниц, после ухода россиян от Чернигова, их вообще перестали пускать в обустроенное убежище.

Что говорят управляющие дома

Идею платного входа инициировала тогдашняя управляющая дома. Она подтвердила, что такое предложение было, но его сняли с рассмотрения. Как она сообщила Суспільному, конфликтов с соседями не было, а деньги хотели потратить исключительно на благоустройство укрытия.

Юрист КП "Деснянское" сказал, что вы можете указать минимальную сумму и использовать ее только на тот объект, куда вы вложите деньги. Потому что это общая собственность всех жителей дома и мы решаем, как распоряжаемся ею,

– заявила бывшая управляющая.

Как говорится в материале, во время других собраний жители приняли решение о дубликатах ключей от хранилища для всех желающих. Укрытие, по словам тогдашней управляющей, иногда закрывают, для экономии электроэнергии и из-за отсутствия возможности нанять дежурного.

В комментарии Суспільному руководитель КП "Деснянское" Виктор Пригара объяснил, что укрытие – это совместная собственность жильцов дома. Бюджетных средств на обустройство убежищ в городе нет. Однако, деньги за обслуживание домов можно использовать на такие нужды. Для этого необходимо согласие 75% его жителей.

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве женщину с ребенком не пустили в убежище, расположенного в Киевском авиационном институте. В то же время исполняющая обязанности ректора заверила, что укрытие всегда открыто для всех желающих, а скандал, по ее словам, просто "разгоняют в сети".