Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dorzeczy kraj.

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Що відомо про назву села

Мовиться про польське село, яке має назву Каловіце (Kałowice). Його назва викликає незграбні асоціації через корінь слова – "kał", яке має аналогічне значення, як і в українські мові.

Довідка. Село Каловіце розташоване в Нижньосілезькому воєводстві, в Тшебницькому районі, в гміні Завоня. У 1975 – 1998 роках воно адміністративно належало до Вроцлавського воєводства.

Така назва особливо не подобається молоді.

Деяким мешканцям, переважно з молодого покоління, назва не подобалася. Вона викликала погані асоціації. Старші були більш стриманими в цьому питанні, боялися бюрократії,

– зазначили місцеві ЗМІ.



У селі влаштували референдум / Фото Unsplash

Як відбувся референдум

Сам референдум у Каловіце щодо зміни назви села відбувся 6 червня. Попри те, що голосування було таємним, чимало людей не прийшли на нього. З 96 осіб участь у голосуванні взяли лише 68 осіб:

32 особи проголосували за зміну назви міста.

34 мешканці проголосували проти.

Було два недійсних голоси, одна порожня картка та одна неправильно заповнена картка.

Таким чином, назву Каловіце змінити не вдалося.

Раніше в Оттаві кав'ярня Morning Owl змінила назву напою "американо" на "канадіано" на знак протесту проти висловлювань Дональда Трампа про анексію Канади.