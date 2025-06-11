Раніше тварина втекла з приватного господарства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Quardian.

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Що відомо про горе-втікачку

Як повідомляють ЗМІ, зебра втекла від господарів та приблизно тиждень перебувала на волі. Аж допоки її не знайшли на пасовищі біля однієї з громад в центральній частині штату Теннессі. Очевидці повідомили правоохоронців, що зебра мирно прогулюється районом.

Тоді за справу взялися правоохоронці офісі шерифа округу Резерфорд. До операції з порятунку тварини залучили авіацію. Її загорнули в спеціальну сітку і гелікоптером доставили до причепа для тварин.

Відео цього моменту завірусилося у соцмережах, а зебра Ед стала зіркою інтернету.

Зебра стала зіркою інтернету: дивіться відео

Користувачі соцмереж жартують над епічністю повернення зебри. Адже тварину не просто зловили, а залучили гелікоптер і влаштували справжню спецоперацію.

Раніше ми писали про собаку, на ім'я Ембер, яка подолала понад 160 кілометрів через два графства у Британії і перепливла протоку, щоб повернутися додому. Ветеринари виявили в Ембер суттєву втрату ваги, однак серйозних проблем зі здоров'ям не зафіксували. Зараз собака вже повернулася до своєї родини, хоча не виключено, що найближчим часом їй знайдуть новий дім.