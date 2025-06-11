Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dorzeczy kraj.

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Что известно о названии села

Говорится о польском селе, которое называется Каловице (Kałowice). Его название вызывает неуклюжие ассоциации из-за корня слова – "kał", которое имеет аналогичное значение, как и в украинском языке.

Справка. Село Каловице расположено в Нижнесилезском воеводстве, в Тшебницком районе, в гмине Завоня. В 1975 – 1998 годах оно административно принадлежало к Вроцлавскому воеводству.

Такое название особенно не нравится молодежи.

Некоторым жителям, преимущественно из молодого поколения, название не нравилось. Оно вызывало плохие ассоциации. Старшие были более сдержанными в этом вопросе, боялись бюрократии,

– отметили местные СМИ.



В селе устроили референдум / Фото Unsplash

Как состоялся референдум

Сам референдум в Каловице по изменению названия села состоялся 6 июня. Несмотря на то, что голосование было тайным, немало людей не пришли на него. Из 96 человек участие в голосовании приняли лишь 68 человек:

32 человека проголосовали за изменение названия города.

34 жителя проголосовали против.

Было два недействительных голоса, одна пустая карточка и одна неправильно заполненная карточка.

Таким образом, название Каловице изменить не удалось.

Ранее в Оттаве кофейня Morning Owl изменила название напитка "американо" на "канадиано" в знак протеста против высказываний Дональда Трампа об аннексии Канады.