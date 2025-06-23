Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про інцидент

Як пишуть ЗМІ, під час короткої перерви у маневрах екіпаж шведського підводного човна класу Södermanland повідомив союзникам про критичну нестачу меленої кави. Британські моряки не залишили побратимів у біді: за логістичну місію взявся катер HMS Dasher – один із найменших кораблів Королівського флоту.

Це була лише кава, але ми продемонстрували, що навіть такі невеликі підрозділи, як наш човен класу P2000, можуть швидко та ефективно реагувати на потреби наших союзників,

– прокоментував командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.

Передача виглядала як сцена з військової комедії: британський катер наблизився до підводного човна на безпечну відстань – не ближче ніж 5 метрів – і передав водонепроникний мішок із кавою та італійським печивом за допомогою мотузки.



Як відбувалася передача кави / Фото Navy Lookout

Довідка. У навчаннях Baltops 25 беруть участь 50 кораблів і підводних човнів, понад 20 літаків та 9 тисяч військових із 17 країн. Але саме цей епізод став, без перебільшення, найкумеднішим моментом маневрів.

Раніше ми писали про курйозний інцидент, коли британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті G7 випадково потис руку перекладачеві замість президента Південної Кореї, що стало вірусним відео.