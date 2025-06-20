Як відбулася зустріч та що про це кажуть користувачі соцмереж – розкаже 24 Канал.

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Як минула зустріч Трампа з футболістами

Під час розмови Дональд Трамп порушив тему участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях і несподівано звернувся до футболістів "Ювентуса" із запитанням:

А у вашій команді жінки грають?

Гендиректор "Старої синьйори" Дам'єн Комоллі відповів, що туринський клуб "має хорошу жіночу команду". У відповідь на це Трамп сказав: "Але вони ж повинні грати з жінками, правильно?". Не очікуючи такої безтактності, Дам'єн Комоллі просто промовчав. Трамп сприйняв це як "дипломатію".

Натомість журналісти засипали Трампа дійсно важливими питаннями, зокрема про війну між Ізраїлем та Іраном. Тим часом футболісти "Ювентуса" продовжили мовчки ніяковіти, стоячи позаду американського президента.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі були вражені абсурдністю цієї ситуації і тим фактом, що Трамп обговорює питання Третьої світової війни не зі світовими лідерами, а у компанії футболістів.

What the hell are the Juventus players doing there with Trump? What kind of weird timeline is this? pic.twitter.com/0lNtmag3vb — Ákshay (@Akmathurx) June 18, 2025

Trump discussing World War 3 with Juventus in the background? WTF pic.twitter.com/7pWKvI9ugx — BI_1897 (@BI_1897) June 18, 2025



Футболісти ніяковіли / Фото із соцмереж

Соцмережі припускають, що Трампу дійсно було б краще займатися футболом, а не політикою. Принаймні жертв таких дій було б менше.



Можливо, Трампу час піти у футбол / Фото із соцмереж