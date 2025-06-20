Как состоялась встреча и что об этом говорят пользователи соцсетей – расскажет 24 Канал.
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Как прошла встреча Трампа с футболистами
Во время разговора Дональд Трамп поднял тему участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях и неожиданно обратился к футболистам "Ювентуса" с вопросом:
А в вашей команде женщины играют?
Гендиректор "Старой синьоры" Дамьен Комолли ответил, что туринский клуб "имеет хорошую женскую команду". В ответ на это Трамп сказал: "Но они же должны играть с женщинами, правильно?". Не ожидая такой бестактности, Дамьен Комолли просто промолчал. Трамп воспринял это как "дипломатию".
Зато журналисты засыпали Трампа действительно важными вопросами, в частности о войне между Израилем и Ираном. Между тем футболисты "Ювентуса" продолжили молча смущаться, стоя позади американского президента.
Реакция соцсетей
Пользователи сети были поражены абсурдностью этой ситуации и тем фактом, что Трамп обсуждает вопрос Третьей мировой войны не с мировыми лидерами, а в компании футболистов.
Футболисты смущались / Фото из соцсетей
Соцсети предполагают, что Трампу действительно было бы лучше заниматься футболом, а не политикой. По крайней мере жертв таких действий было бы меньше.
Возможно, Трампу пора пойти в футбол / Фото из соцсетей