Саме їх презентував Трамп на Північній та Південній галявинах Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Breaking News.

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Дональд Трамп презентував флагштоки як особистий подарунок нації.

Це подарунок від мене – те, чого завжди не вистачало в цьому чудовому місці. Це найвеличніші флагштоки – вони високі, конічні, стійкі до іржі, мають мотузку всередині стовпа та найвищої якості,

– заявив Трамп.

Президент США особисто проконтролював процес встановлення флагштоків і поспілкувався з робітниками, висловивши впевненість, що вони голосували за нього. Цей жест вже активно обговорюється в медіа та соцмережах. Люди сприймають це як чергову спробу самопросування.

Трамп презентував американцям "найвеличніші флагштоки": дивіться відео

Зауважимо, що поки Трамп розважається на відкритті флагштоків, у світі існують реальні проблеми загострюються конфлікти. Зокрема, Росія продовжує чинити терор по цивільному населенню України, Іран "перебуває за кілька тижнів від отримання ядерної зброї", а на Близькому Сході триває протистояння між Ізраїлем та Іраном.