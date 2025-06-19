Про це повідомляє 24 Канал. У Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, пояснили можливе втручання США в конфлікт з Тегераном. Співрозмовники залишилися анонімними.

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Що відомо про плани Білого дому щодо Ірану

Співрозмовники видання підкреслили, що Вашингтон формує інфраструктуру для прямого втручання в конфлікт з Тегераном. Ситуація ще розвивається і може змінитися, але керівники кількох федеральних агентств також почали підготовку до можливого удару.

Дональд Трамп, своєю чергою, публічно розмірковує про потенційний удар по Ірану. "Можливо, я це зроблю. Можливо, ні", – заявляв він у відповідь на запитання, чи схиляється він до нападу на Іран. Представник Білого дому запевнив, що всі варіанти залишаються на столі.

Готовність Трампа до війни – різкий розворот у порівнянні з його заявами тижневої давності, коли він закликав до дипломатії та укладання ядерної угоди з Іраном,

– підкреслили журналісти.

У виданні зазначили, що риторика президента США змінилася під впливом союзників, які наполягають, що Іран наближається до створення ядерної зброї.

Сенатор Ліндсі Грем зі штату Південна Кароліна наполегливо закликає до воєнних дій. "Він дав їм шанс на дипломатію. Думаю, вони прорахувалися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства – тим краще", – заявив він.

У Bloomberg підсумували, що очікування кількох днів перед ударом може дати Тегерану шанс довести Трампу готовність до обмеження збагачення урану, аби уникнути атаки США.

Нещодавно Трамп зробив гучну заяву про Іран та ядерну зброю. Американський лідер підкреслив, що весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю. За його словами, метою Сполучених Штатів Америки є не припинення вогню, а повна перемога.