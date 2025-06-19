Об этом сообщает 24 Канал. У Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, объяснили возможное вмешательство США в конфликт с Тегераном. Собеседники остались анонимными.

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Что известно о планах Белого дома по Ирану

Собеседники издания подчеркнули, что Вашингтон формирует инфраструктуру для прямого вмешательства в конфликт с Тегераном. Ситуация еще развивается и может измениться, но руководители нескольких федеральных агентств также начали подготовку к возможному удару.

Дональд Трамп, свою очередь, публично размышляет о потенциальном ударе по Ирану. "Возможно, я это сделаю. Возможно, нет", – заявлял он в ответ на вопрос, склоняется ли он к нападению на Иран. Представитель Белого дома заверил, что все варианты остаются на столе.

Готовность Трампа к войне – резкий разворот по сравнению с его заявлениями недельной давности, когда он призывал к дипломатии и заключению ядерной сделки с Ираном,

– подчеркнули журналисты.

В издании отметили, что риторика президента США изменилась под влиянием союзников, которые настаивают, что Иран приближается к созданию ядерного оружия.

Сенатор Линдси Грэм из штата Южная Каролина настойчиво призывает к военным действиям. "Он дал им шанс на дипломатию. Думаю, они просчитались. Чем быстрее мы покончим с этой угрозой для человечества – тем лучше", – заявил он.

В Bloomberg подытожили, что ожидание нескольких дней перед ударом может дать Тегерану шанс доказать Трампу готовность к ограничению обогащения урана, чтобы избежать атаки США.

Недавно Трамп сделал громкое заявление об Иране и ядерном оружии. Американский лидер подчеркнул, что весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие. По его словам, целью Соединенных Штатов Америки является не прекращение огня, а полная победа.