Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме, которое транслировал Newsmax.

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Трамп сделал ряд заявлений о Ближнем Востоке

Около 22:15 по киевскому времени Дональд Трамп заявил, что уже через час состоится встреча по Ирана и Израиля.

Президент США отметил, что он до сих пор не принял окончательного решения по Ирану, однако у него уже есть соответствующие идеи.

Вещи меняются быстро и могут переходить из одной крайности в другую,

– подчеркнул он.

Также Трамп высказал мнение, что Иран "был в нескольких неделях от получения ядерного оружия".

Мои сторонники придерживаются принципа "Америка превыше всего". Они не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие,

– подчеркнул американский лидер.

По словам Дональда Трампа, "весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие". Он отметил, что сейчас целью Соединенных Штатов является не прекращение огня, а полная победа.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что 17 июня он общался с кремлевским диктатором Путиным. Он утверждал, что российский президент предложил ему стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.