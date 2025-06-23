Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно об инциденте

Как пишут СМИ, во время короткого перерыва в маневрах экипаж шведской подводной лодки класса Södermanland сообщил союзникам о критической нехватке молотого кофе. Британские моряки не оставили собратьев в беде: за логистическую миссию взялся катер HMS Dasher – один из самых маленьких кораблей Королевского флота.

Это был только кофе, но мы продемонстрировали, что даже такие небольшие подразделения, как наша лодка класса P2000, могут быстро и эффективно реагировать на потребности наших союзников,

– прокомментировал командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.

Передача выглядела как сцена из военной комедии: британский катер приблизился к подводной лодке на безопасное расстояние – не ближе 5 метров – и передал водонепроницаемый мешок с кофе и итальянским печеньем с помощью веревки.



Как происходила передача кофе / Фото Navy Lookout

Справка. В учениях Baltops 25 принимают участие 50 кораблей и подводных лодок, более 20 самолетов и 9 тысяч военных из 17 стран. Но именно этот эпизод стал, без преувеличения, самым забавным моментом маневров.

Ранее мы писали о курьезном инциденте, когда британский премьер-министр Кир Стармер на саммите G7 случайно пожал руку переводчику вместо президента Южной Кореи, что стало вирусным видео.