Світове визнання: канал 11-річної Діани Кідисюк став шостим за популярністю на ютуб

Канал Kids Diana Show, який веде 11-річна українка Діани Кідисюк, посів шосте місце у світі за кількістю підписників. Він поступається лише ютуб-каналам MrBeast, кільком брендам Боллівуду та іншим дитячим шоу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Що відомо про ютуб-канал українки

Станом на початок червня 2025 року на канал Kids Diana Show підписані приблизно 135 мільйонів користувачів. Відомо, що перше відео на каналі з'явилося ще 2015-го, коли Діані ледь виповнився рік. Батьки крихітки – Олена та Володимир – записували смішні моменти з її життя.

Вони вирішили вести ютуб-канал просто, щоб ділитися відео з друзями та родичами. Але з кожним разом відео ставали все цікавішими, у них з'являлася весела музика та елементи графіки. Тож, канал зацікавив не лише рідних.

У 2017 році на каналі почали публікувати виключно англомовні відео. Ттоді сім'я разом із Діаною залишила Україну і виїхала спершу в США, а потім – в ОАЕ (Дубай). Там вони і проживають останні 5 років.

Одне з найпопулярніших відео на ютуб-каналі: дивіться відео

Як створюють контент

Наразі створення відеоконтенту стало основною діяльністю всієї родини. На підготовку одного відео іноді йде до чотирьох місяців. Для роботи вони залучають:

художників-постановників,

операторів,

сценаристів та акторів.

Ба більше – у Дубаї родина збудувала кілька спеціальних знімальних майданчиків із декораціями, які легко трансформуються у будинок, сад або навіть лабіринт, залежно від потреб сюжету.

Брати Діани (віком 12, 4 і 2 роки) також беруть участь у зйомках, причому у вихідні діти знімаються за графіком, який змінюється, щоб забезпечити безперервність випуску контенту.

Цікаво! Попри те, що батьки Діани відмовляються говорити про свої доходи, журналісти припустили, що Kids Diana Show, ймовірно, приносить близько 10 мільйонів доларів на рік на рекламі.

Сама Діана розповіла журналістам, що іноді почувається ніяково, коли її впізнають на вулиці. Зауважимо, що канал Kids Diana Show має 135 мільйона підписників та поступається лише кільком ютуб-каналам, зокрема всесвітньовідомому каналу MrBeast.