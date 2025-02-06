Що відомо про шоу та як усе влаштовано – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про шоу Beast Games

Для масштабного змагання Mr. Beast побудував ціле містечко вартістю 14 мільйонів доларів, де проживають учасники. Сам блогер каже, що це його найамбітніший проєкт, в який він вклав усі ресурси. Прем'єра шоу відбулася 19 грудня.

У боротьбі за головний приз зійшлися 1000 учасників, а переможець претендував на 5 мільйонів доларів. Така сума – це рекорд серед реаліті-шоу.

Що робить Beast Games унікальним

Проєкт уже встановив 28 рекордів Гіннеса, серед яких:

Найбільший грошовий приз у реаліті-шоу.

Найбільша сума, яку було видано учасникам у першому епізоді.

Mr. Beast ще раніше пообіцяв небачені масштаби, декорації та випробування, які змусять глядачів затамувати подих. І судячи з оприлюднених у мережі кадрів, не збрехав.

Як виглядає шоу: дивіться відео

Грошовий приз складає 1 мільйон доларів: дивіться відео

Що відомо про це шоу: дивіться відео

Фінальний фрагмент шоу: дивіться відео

Як виглядає одне з випробувань: дивіться відео