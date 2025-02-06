Что известно о шоу и как все устроено – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Забыл на берегу: круизный лайнер отправился в рейс без пассажиров
Что известно о шоу Beast Games
Для масштабного соревнования Mr. Beast построил целый городок стоимостью 14 миллионов долларов, где проживают участники. Сам блогер говорит, что это его самый амбициозный проект, в который он вложил все ресурсы. Премьера шоу состоялась 19 декабря.
В борьбе за главный приз сошлись 1000 участников, а победитель претендовал на 5 миллионов долларов. Такая сумма – это рекорд среди реалити-шоу.
Что делает Beast Games уникальным
Проект уже установил 28 рекордов Гиннеса, среди которых:
- Самый большой денежный приз в реалити-шоу.
- Самая большая сумма, которую было выдано участникам в первом эпизоде.
Mr. Beast еще раньше пообещал невиданные масштабы, декорации и испытания, которые заставят зрителей затаить дыхание. И судя по обнародованным в сети кадрам, не соврал.
Как выглядит шоу: смотрите видео
Денежный приз составляет 1 миллион долларов: смотрите видео
Что известно об этом шоу: смотрите видео
Финальный фрагмент шоу: смотрите видео
Как выглядит одно из испытаний: смотрите видео