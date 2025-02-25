Вилазки на спецоперації та центр прийняття которішень: як минає день Левчика – кота-мера Львова

Не кожне місто України може похвалитися посадовцем, якого люблять абсолютно всі. Однак саме такий є у Львові. Він працює 24 на 7, живе на робочому місці та має пухнасті лапки. Звісно ж, мовиться про котячого мера Львова – кота Левчика.

У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується із представниками різних професій. Цього разу свої секрети розповів котячий мер Львова – Левчик. Про робочі будні, зустрічі з іноземними делегаціями та котополітику ми поговорили з Анною, менеджеркою кота Левчика, яка дослівно передала нам слова котячого мера. Тож про всі обов'язки та справи пухнастого читайте далі в інтерв'ю.

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Особливості роботи у мерії

Ще декілька років тому кіт Левчик жив на вулиці. Одного дня він виліз на дерево біля балкона міськради. Працівникам мерії вдалося врятувати пухнастика. Відтоді він назавжди поселився у Львівській ратуші. Він допомагає ухвалювати важливі рішення, зустрічає міжнародні делегації та почесних гостей міста, тисне їм лапу і позує на фото.



Кіт Левчик з мером Львова Андрієм Садовим / Фото надане 24 Каналу

Як виглядає типовий робочий день котячого мера? Більше бюрократії чи більше сну на важливих документах?

Безперечно, у мене, як у котячого мера Львова, щільний та завантажений графік, мені важко знайти час для себе, бо я присвячую всього себе роботі на користь міста.

Проте я завжди дбаю про своє здоров'я. Ранок починаю з котозарядки/котогімнастики, вмиваюся та оглядаю з усіх підвіконь, чи все гаразд у місті. Ситно снідаю і починаю ранковий обхід кабінетів своїх підлеглих, роздаючи їм завдання на день.

Мені обов'язково потрібно перечитати та перележати на документах, які чекають на підпис. Йду зустрічати іноземні делегації та сьорбаю водичку з їхніх склянок. Обов'язково я мушу поспати на книзі почесних гостей, бо денний сон – це запорука успішної роботи котячого мера. Скажу відверто, бюрократії вистачає, але я надаю перевагу чуханням животика та живому спілкуванню з колегами.

Розкажіть, які найцікавіші гості побували в мерії? Можливо, пригадаєте якусь кумедну ситуацію?

У мерію приїжджає багато поважних людей: посли, мери інших міст, міжнародні делегації. Всі вони в захваті, коли знайомляться зі мною: хтось гладить мене "для успіху", хтось фотографується на згадку. Яскравим спогадом є зустріч із тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Саме з ним ми провели цікаві дискусії про роботу котів у владі. Британці мають досвід!

Кумедна ситуація? Якось у міській раді відбулось весілля і я мав почесну місію бути дружбою зі сторони нареченого.



Левчик на весіллі у мерії / Фото надане 24 Каналу

Я готувався: одягнув бантик, вивчив усіх гостей та навіть схуд, але мер французького міста Канни Давид Ліснар повідомив мене, що у мене не буде дружки.



Реакція Левчика на те, що у нього не буде дружки / Фото надане 24 Каналу

Яке місце у мерії найзатишніше для вас? Підозрюємо, часом вас не можуть знайти на робочому місці.

У кожного мера має бути таємний кабінет! Мій – у найтепліших і найм'якших куточках мерії, де можна трішки перепочити після важливих справ. Але зазвичай мене можна зустріти в кабінеті міського голови або спостерігати, як я оглядаю площу Ринок з балкона чи ходжу по карнизу Ратуші.

Якщо я не у кабінеті в Андрія Івановича, тоді проводжу наради у кабінеті його першого заступника. Винятком можуть бути лише мої робочі виїзди містом, бо я мушу брати участь у багатьох соціальних заходах. Найбільше люблю відкривати нові об'єкти екосистеми UNBROKEN, бо це надзвичайно важливі події. Тому я на роботі – буквально 24 на 7!



Левчик оглядає свої володіння / Фото надане 24 Каналу

До слова, у вересні 21-го ЗМІ писали про ваше зникнення. Чи був це все ж таємний візит до виборців, чи маленька відпустка?

Для контексту: у Львові 7 вересня 2021 року повідомляли, що загубився котячий мер міста Левчик. Ймовірно, його налякав вибух, який пролунав під час антитерористичних навчань у міськраді. На щастя, котика знайшли вже на наступний день. Левчика побачила працівниця управління внутрішньої політики Анастасія Булат. Він сидів під терасою одного із ресторанів на площі Ринок, неподалік від мерії.

О, це була спецоперація! Я проводив аудит міських вулиць – перевіряв, чи достатньо безпечних місць для котів, чи є де зігріти лапки, чи є добрі люди в місті. Всі хвилювались, але я повернувся з важливими висновками: львів'яни люблять котів і готові їх захищати!

Котополітика

Розкажіть трохи про те, над якими напрямками у котополітиці ви зараз працюєте?

Ну, скажу відверто, пріоритет моєї роботи – це інтереси усіх мешканців міста. Собаки та коти, люди, всі мої виборці... Я вважаю, що всі заслуговують поваги та якісного рівня життя. Плідно над цим працюю, просуваючи у світ важливість нашої професії.

Дуже приємно було читати нещодавно новину про мого колегу з Великої Британії, якого почесно супроводжували на пенсію з роботи Міністерства закордонних справ. Хочеться, щоб із такою повагою ставились до усіх хвостатих службовців, оскільки ми присвячуємо своє життя роботі на благо суспільства.

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Як можна потрапити до вашої адміністрації? Є вакансії для людей чи працює лише хвостатий менеджмент?

У моїй адміністрації діє суворий відбір – кандидат має:

бути добрим до котів,

вміти гладити, годувати,

з розумінням ставитися до періодичних котячих нарад у коробках.

Часто я організовую прийоми мешканців на площі Ринок у центрі туристичної інформації. Про анонси зустрічей можна дізнатись у мене в інстаграмі. Львів здобув титул "Молодіжна столиця Європи 2025", і саме завдяки цьому в мене буде ще більше зустрічей, де ми зможемо з вами познайомитись, поспілкуватись, почухатись та поговорити про співпрацю.

Чи плануєте ви ініціювати нові закони? Наприклад, "Котячий час тиші" після обіду чи обов'язкове погладжування котів на державному рівні?

Ну, я вважаю, що нам потрібно напрацьовувати питання, щоб у громадських місцях було більше місць для котячих лежанок та знижувати ціни на корм для тварин! Це пріоритет нашої роботи.

Також хочу, щоб ми ввели квоту на мінімальну кількість почухувань тваринок в день – 10 хвилин гладження покращують продуктивність у три рази. Якщо квота не дотримується, тоді застосовувати до власників штрафні ласощо-санкції у вигляді різних смаколиків.



Левчик працює у мерії / Фото надане 24 Каналу

Секрети продуктивності від котячого мера

І про важливе. Чи покращилось життя котів у Львові після того, як у них з'явився мер? Який термін каденції у котячого мера Львова?

Скажу вам відверто, за всі роки моєї каденції ми не отримали жодної скарги, виключно позитивні відгуки. Тоді висновок такий: що життя у місті після моєї появи значно покращилося. Моя каденція триватиме стільки, скільки місто потребуватиме моєї допомоги. Але я відкритий до пропозицій і вам скажу твердо – я передам усі свої знання наступникам, а разом зі знаннями – номери кабінетів, де найтепліші батареї та найсмачніші смаколики.

І наостанок: чи правда, що найкращі рішення ухвалюються тоді, коли ви сидите у коробці?

З моїм графіком роботи я вимушений ухвалювати рішення там, де мене змушує ситуація: чи це коробка, чи підвіконня, люблю постратегувати, сидячи на шафі чи дряпаючи крісло. Коробка – це, мабуть, місце, де я більше можу зосередитись та не відволікатися. Ну, так, я погоджуюсь з вами, коробка – це місце гармонії, це центр прийняття которішень!