"Перший кіт": улюбленець президента Індонезії отримав право на охорону та державні послуги

В Індонезії домашній улюбленець новообраного президента Прабово Субіанто офіційно отримав право на державний супровід і охорону. Це викликало суперечливу реакцію громадян.

Пухнастого мешканця президентської резиденції звати Боббі Кертанегара. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Як у владі пояснили такі привілеї кота?

Як повідомляє видання, заступник держсекретаря Юрі Ардіанторо підтвердив: кіт вважається частиною президентського майна, а отже, автоматично підлягає захисту з боку держави. "Справа не тільки у президенті, але й у тому, що за збереження президентської власності відповідає держава", – пояснив посадовець.

Широкого розголосу історія набула після того, як Боббі з’явився на публічному заході Cat Lovers Social Day 2025. У мережі швидко розлетілося відео, на якому видно, як білого кота у візку супроводжує поліція, а сам улюбленець урочисто виїжджає на сцену.

Як кіт президента прибув на Cat Lovers Social Day 2025: дивіться відео

Кадри викликали шквал реакцій і дискусій у соцмережах. "Жалюгідно. Отримувати оплату лише за те, щоб супроводжувати кота?", – обурився один із користувачів платформи Х. Такі практики, на його думку, свідчать про те, що індонезійці могли "заблукати як нація".

Однак не усі поділяють таку думку. Частина коментаторів захищає незвичний статус тварини, зазначаючи, що краще вже ці ресурси підуть на догляд за котом, ніж "у кишені чиновників".

До того, як потрапити у дім президента Боббі був безпритульним котом. Прабово прихистив його майже 9 років тому. Тепер пухнастик має не лише офіційний статус, а й власні сторінки в соцмережах, де за ним стежать сотні тисяч людей.

Раніше ми розповідали про те, як понад 100 тваринок отримали родини за 2 дні на фестивалі AdoptMe Days у Києві. Організатори підкреслюють: адопція має бути усвідомленим вибором, а не імпульсом.