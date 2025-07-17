У той момент, коли деякі коти приносять своїм господарям мишей чи птахів, Коко принесла додому не що інше, як вірусну іграшку Лабубу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @jeff.isback.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як Коко гордо крокує вулицею з іграшкою у зубах, а згодом впевнено заходить із нею у двір свого будинку.

Коко вкрала чиюсь Лабубу та принесла її додому,

– з усмішкою прокоментував власник пухнастої розбійниці.

Кішка принесла додому дивну "здобич": дивіться відео

Це відео вже зібрало понад 500 тисяч переглядів, 60 тисяч лайків та сотні коментарів. Власник кота зізнався, що досі не знає, як реагувати на курйозний інцидент. Однак пухнастик, схоже, не відчуває жодної провини й виглядає гордим та задоволеним своєю "здобиччю".

Кому саме належала вкрадена іграшка – поки невідомо. Але ясно одне: кішка Коко стала новою зіркою тіктоку.

Лабубу – це популярна колекційна іграшка, створена тайванським художником Kasing Lung для бренду POP MART – одного з лідерів ринку дизайнерських фігурок у стилі art toy. Іграшки стали дуже модним серед молоді в Азії, а останні роки – і по всьому світу. У соцмережах, зокрема TikTok, відео з цими іграшками часто стають вірусними.