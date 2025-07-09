Культурологиня з Дніпра Наталя Лисовець у коментарі Суспільному пояснила, звідки насправді взявся Лабубу, передає 24 Канал.

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Хто такий Лабубу

Лабубу – це вигаданий персонаж, милий пухнастий монстр, створений гонконгським художником Кесінгом Лунгом (Kasing Lung) як герой дитячої книжкової трилогії The Monsters. Іграшка швидко стала популярною в Азії та за її межами, особливо серед шанувальників колекційних фігурок у форматі blind box – це закриті коробочки, з яких випадково випадає одна з фігурок серії.

Що про іграшку каже культурологиня

Наталя Лисовець зазначила, що Лабубу – це маленька пустотлива істота, образ якої навіяний європейськими легендами про ельфів. Однак у соцмережах набирає обертів версія, нібито Лабубу – "замаскований" демон вітру Пазузу, відомий із шумеро-акадської міфології.

Культурологиня зауважила, що таке трактування належить радше прихильникам конспірології, аніж реальному фольклорному чи мистецькому аналізу.

Ідея про Пазузу – це надумане порівняння. Зовнішні ознаки, як-от великі зуби, очі чи шерсть – є характерними для багатьох міфічних істот з різних культур. Не варто надавати іграшці демонічного сенсу, якщо сам автор вкладав у неї інший зміст,

– пояснила експертка.



Що насправді приховує Лабубу / Фото Unsplash

На думку культурологині, Лабубу – типовий образ постмодерну, в якому поняття добра й зла часто навмисно переосмислюються. Це, зокрема, спостерігаємо в анімаційному фільмі "Корпорація монстрів", де страшні монстри постають як доброзичливі створіння, змушені лякати заради енергії.

Втім, Наталя підкреслює важливість правильного розмежування добра і зла, особливо у вихованні дітей.