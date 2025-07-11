Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що мати тигренят Альба не змогла їх годувати, тож цим почали займатися ветеринари екопарку. Зараз малечі майже три місяці, їх годують молоком з дитячих пляшечок і дають м'ясо.

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Декстер і Дакота: тигренята, які виросли під звуки війни

Собака породи пітбуль на прізвисько Чилі стала вірним другом для Декстера і Дакоти, бо зігрівала їх новонароджених. Тепер на прогулянки вони виходять разом, люди дивуються такій дружбі. Екопарк – місце, де дуже чутно обстріли, але попри це малі тигренята росли під ці звуки, тож вже на них не зважають.

Дакота більш жвава і грайлива, а Декстер зараз такий собі "синочок". Однак минає два – три дні та їхні характери змінюються дуже швидко. Моя донька брала участь в їх вигодовуванні, наші руки були всі в подряпинах до крові. Кігті в них зараз вже дуже великі,

– озвучила Людмила Єрмохіна, ветеринарна лікарка екопарку.

Прессекретарка екопарку Олена Клименко розповіла, що Декстер і Дакота, наче діти. Можуть довгий час бігати по зеленій траві та гратися, а потім різко заплющити очі й заснути.

"Для людей білі тигри, які не у вольєрі, а ось так бігають по газону – дещо незвичне, тому звісно вони зупиняються, хочуть їх погладити. Робити всім це не можна, бо це все ж таки тварина, яка має особисті кордони, вподобання: хтось їм подобається, хтось ні", – озвучила Олена Клименко.

Білі тигренята Декстер і Дакота

Харківський "Фельдман Екопарк" – це місце, яке досі не відновилося від обстрілів. Дуже велика його територія наразі залишається пошкодженою. Поки невідомо, коли знайдуться фінанси, аби відновити її. Екопарк став своєрідним місцем для реабілітації, адже з прифронтових населених пунктів та передової сюди везуть поранених тварин, де їм допомагають одужати, а згодом знайти домівку та дбайливих господарів.