Кіт Степан долучився до ФК "Шахтар": пухнастик звернувся до підписників з важливим проханням

До складу футбольного клубу "Шахтар" несподівано приєднався новий гравець під номером 7 – легендарний Кіт Степан. Пухнастий кумир не просто прикрасив команду своєю присутністю, а одразу ж взяв на себе надважливу місію – допомогу українським захисникам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільний допис кота Степана та ФК "Шахтар" в інстаграмі.

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Яку місію має кіт Степан

У своєму першому зверненні, як гравця команди, Степан оголосив про важливий збір для 3 ОШБр.

Моїми лапками спільно із зусиллями ФК "Шахтар" вивозимо збір на М113 для 3 ОШБр. Військові боронять спокій у наших містах, а котики підтримують наших захисників,

– написав пухнастик.

Довідка. М113 – це броньований гусеничний транспортер, який широко використовується у військових операціях багатьма країнами світу, зокрема й Україною. М113 виконує роль евакуаційного засобу – ним можна безпечно вивозити поранених із передової, доставляти боєприпаси, перевозити бійців під обстрілами. Його броня захищає екіпаж від куль та уламків.

Крім того, кіт Степан зазначив, що за допомогу нашим військовим можна отримати чимало подарунків. За донат від:

100 гривень квиток на "Донбас Арену" у вигляді скіну банківської картки.

20 000 гривень – можливість відвідати тренування "Шахтаря", зробити фото з гравцями і бонусом їхні автографи.

50 000 гривень – шанс отримати запрошення на фотосесію з командою.

Долучитися до збору ви можете за посиланням! Не будьмо байдужими та підтримаємо українських захисників, які щодня виборюють для нас право на мирне життя.

Кіт Степан долучився до лав "Шахтаря" / Фото з інстаграму ФК "Шахтар"

Хто такий кіт Степан та чим він відомий

Кіт Степан – це знаменитий український кіт-блогер, який став справжньою зіркою соцмереж завдяки своєму флегматичному виразу мордочки, атмосферним фото та мемам.

Після 24 лютого 2022 року Степан неодноразово брав участь у благодійних зборах на ЗСУ, тварин у притулках та допомогу постраждалим українцям. Його акаунт – це не тільки заряд гумору та позитиву, а й реальна підтримка.