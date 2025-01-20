У Китаї жінка втратила роботу через кота: що він накоїв
- Кіт в Китаї випадково відправив заяву про звільнення своєї власниці, натиснувши клавішу Enter на комп'ютері.
- Жінка втратила роботу і річну премію, коли її роботодавець відмовився скасувати звільнення.
У Китаї сталася курйозна ситуація, коли домашній кіт "звільнив" з роботи свою хазяйку. Це сталося, коли він відправив замість неї заяву про звільнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.
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Що відомо про інцидент
25-річна китаянка підготувала заяву на звільнення, але не хотіла її надсилати, поки не отримає премію на роботі. Вона на мить відійшла у своїх справах, а в цей час її кіт стрибнув на клавіатуру комп'ютера і натиснув клавішу Enter. У цей момент лист з чернетки пішов роботодавцю.
Спершу жінка не могла зрозуміти, як таке сталося. А потім вона перевірила камери відеоспостереження у будинку.
Як відреагувало керівництво дівчини
Жінка негайно зв'язалася зі своїм босом, щоб звинуватити кота, але її проігнорували. Вона втратила і роботу, і премію за підсумками року. Звільнена працівниця сказала, що планує шукати нову роботу, тому що їй потрібно годувати своїх котів.