Коштує як приватний літак: у Китаї на аукціоні продали найдорожчу ляльку Лабубу

У Китаї відбувся аукціон, на якого одним з головних лотів була лялька Лабубу. Її продали за вражаючу суму у розмірі 6,18 мільйона гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про фігурку

На аукціоні придбали фігурку ляльки Labubu розміром 131 сантиметр. Аукціон Yongle відбувся у Пекіні. Продана на ньому лялька стала найдорожчою іграшкою такого роду у світі.

Загалом весь аукціон був присвячений іграшкам Лабубу. На продаж виставили 48 лотів, за які боролися 200 учасників. Загалом на аукціоні придбали товарів на суму понад 17 мільйонам українських гривень.

У Китаї на аукціоні продали ляльку Лабубу: дивіться відео

Що можна було купити за ці гроші

У соцмережах одразу ж спалахнула дискусія щодо того, що можна було купити за 6 мільйонів гривень. 24 Канал також зробив своє припущення. Так, 6 мільйонів гривень можна було б витратити на:

приблизно 400 FPV-дронів;

3-кімнатну квартиру в Києві в новобудові бізнес-класу;

або 2 однокімнатні квартири у Львові або Одесі;

або Porsche Macan, чи BMW X5 – нові, в хорошій комплектації;

або кругосвітню подорож для двох на кілька місяців із комфортними перельотами та проживанням;

понад 100 iPhone 15 Pro Max;

майже 10 000 чашок кави у кав'ярні (по 60 грн за чашку);

малий приватний літак (б/в, легкомоторний).

Цікаво! Іграшки Лабубу – це плюшеві звірята з довгими вушками, створені художником з Гонконгу Касінгом Лунгом ще у 2015 році. Зазвичай така іграшка коштує близько 50 юанів 180 – 200 гривень). Ляльки стали вірусними та набули популярності в останні роки після того, як їх підтримала низка знаменитостей.