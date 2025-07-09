Шанс на нове життя: скільки пухнастиків отримали родини за 2 дні AdoptMe Days

Цими вихідними у Києві відбувся шістнадцятий фестиваль адопції звірят AdoptMe Days, де котам та собакам з притулків шукали люблячі родини. Кожна тваринка мала за плечима складну історію життя, але тепер частина пухнастиків отримала шанс на щасливе майбутнє.

Як минув фестиваль адопції звірят AdoptMe Days – розкаже 24 Канал.

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Що відомо про фестиваль

У Києві 5 – 6 липня відбувся 16-й фестиваль адопції тварин AdoptMe Days, який подарував новий старт для 113 пухнастиків. Захід проходив на території ВДНГ та об'єднав понад 50 притулків і мініпритулків, зоозахисні організації й волонтерів з усієї Київщини. Загалом на фестиваль приїхали близько 500 тварин – собак і котів, які чекали на своїх майбутніх людей.

І кожен із тих, хто поїхав з фестивалю додому – має за плечима свою драматичну, а тепер і щасливу історію.

Маска – життя на зупинці

Молоденьку кішку Маску волонтери часто бачили на зупинці – підгодовували, намагалися знайти прихисток. Її тимчасово взяли додому, але згодом почали погрожувати – повернути на вулицю. Так киця опинилася в притулку "Мурчики". А тепер – у своїй родині, яка її обрала на фестивалі.



Кішка Маска з новою родиною / Фото надані 24 Каналу

Кексик – з Ізюма до безпеки

Котика Кексика до притулку передали військові – врятували з Ізюма. Малюк довго не міг звикнути до нових умов, але вже на фестивалі знайшов дім і зараз адаптується до нового життя.



Кексик також знайшов люблячу родину / Фото надані 24 Каналу

Арчі – тричі зраджений, та все ж довірився

Метис амстаффа й лабрадора, Арчі, пережив не одну зраду. Його тричі повертали – навіть просто залишили на морозі. Врятований "ПітБульХелп", Арчі знову повірив людям – і саме цими вихідними відкрив серце новим господарям.



Арчі з новим господарем / Фото надані 24 Каналу

Жужа – довгі пошуки і справжня родина

Три роки Жужа бігала подвір'ями села, шукаючи їжу. Навіть ті, хто погоджувався прихистити, зрештою відмовлялися від неї. Та все змінилося на AdoptMe Days – Жужа нарешті поїхала до справжньої родини.



Жужа також отримала люблячу сім'ю / Фото надані 24 Каналу

Сімба – з прифронтової зони до турботи

Сімба – один із кошенят, евакуйованих військовими з прифронтової території. У Gostomel Shelter він вчився довіряти знову. І довіра не була марною – саме на фестивалі Сімба зустрів своїх нових людей.



Сімба у притулку та вдома / Фото надані 24 Каналу

Фестиваль AdoptMe Days не просто допомагає тваринам знаходити родини – він змінює ставлення до притулків, знімає страхи та руйнує міфи. Організатори з Gostomel Shelter та Pethouse підкреслюють: адопція має бути усвідомленим вибором, а не імпульсом. І саме завдяки відповідальним відвідувачам проєкту вже вдалося прилаштувати 1 699 тварин.