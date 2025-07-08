Перші кадри польоту опублікували у телеграм-каналі "Лелеки Грицько та Одарка", передає 24 Канал.

Цікаво Тепер не самотня: у Катрусі, яку тато-лелека викинув з гнізда, з'явився "братик"

Цей момент із трепетом чекали тисячі глядачів по всій країні, які останні кілька місяців стежать за гніздом пари через онлайн-трансляцію. Неймовірна подія відбулася днями: птах, який вилупився кілька місяців тому, змахнув крилами – й уперше піднявся у повітря.

Міннехаха полетів. Джесі це так сильно мотивує, стільки бажання, але поки не наважується,

– мовиться у підписі до відео.

Лелеченя здійснило свій перший політ: дивіться відео

Цікаво! Орнітологи зазначають, що перші польоти лелеченят – завжди хвилюючий момент не лише для людей, а й для пташиних батьків. Грицько з Одаркою пильно стежили за своїм малюком, а після приземлення ніжно зустріли його у гнізді.

Очікується, що незабаром крильця розправлять й інші малюки з гнізда.

Що відомо про родину лелек з Полтавщини

Лелеча родина стала улюбленцями українців навесні, коли у їхньому гнізді з'явилися перші яйця. Глядачі переживали разом з батьками кожен етап – від висиджування до народження пташенят. А тепер українці чекають та мають змогу спостерігати за ще одним зворушливим моментом.