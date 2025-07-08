Первые кадры полета опубликовали в телеграм-канале "Аисты Грицько и Одарка", передает 24 Канал.

Интересно Теперь не одинока: у Кати, которую папа-аист выбросил из гнезда, появился "братик"

Этот момент с трепетом ждали тысячи зрителей по всей стране, которые последние несколько месяцев следят за гнездом пары через онлайн-трансляцию. Невероятное событие произошло на днях: птица, которая вылупилась несколько месяцев назад, взмахнула крыльями – и впервые поднялась в воздух.

Миннехаха полетела. Джесси это так сильно мотивирует, столько желания, но пока не решается,

– говорится в подписи к видео.

Аистенок совершил свой первый полет: смотрите видео

Интересно! Орнитологи отмечают, что первые полеты аистят – всегда волнующий момент не только для людей, но и для птичьих родителей. Грицько с Одаркой пристально следили за своим малышом, а после приземления нежно встретили его в гнезде.

Ожидается, что вскоре крылышки расправят и другие малыши из гнезда.

Что известно о семье аистов с Полтавщины

Аистовая семья стала любимцами украинцев весной, когда в их гнезде появились первые яйца. Зрители переживали вместе с родителями каждый этап – от высиживания до рождения птенцов. А теперь украинцы ждут и имеют возможность наблюдать за еще одним трогательным моментом.