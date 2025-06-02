Теперь у Катюши появился братик, правда, сводный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Аист Грицько".
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Что известно о "братике" Катюши
Теперь Катя не будет сама, ведь у нее появился братик. Это аист, которого родители также выбросили из гнезда.
У Катеньки появился братик. Еще один аист-знайка. Как его назовем? Принимаем донаты на сбор с именами малыша! Самый большой победит!
– говорится в сообщении.
У Кати появился "братик" / Фото фейсбук-страницы "Аист Грицько"
В комментариях большинство пользователей сети предложили назвать малого аиста Малюком. Такая идея возникла на фоне событий 1 июня.
Интересно знать! 1 июня СБУ успешно провела операцию "Паутина". Во время нее Служба безопасности уничтожила или повредила 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики и разведывательный самолет А-50. Генерал Василий Малюк – глава Службы безопасности Украины – непосредственно руководил спецоперацией.
Что этому предшествовало
Ранее звездный аист с Полтавщины, по имени Грицько выбросил своего птенца из гнезда. К счастью, она получила шанс на вторую жизнь. Ее птенца сразу же спасли ветврачи и сейчас Катя находится в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".