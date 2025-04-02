На Львівщині помітили "єдинорога": як він виглядає

У національному природному парку "Бойківщина", що на Львівщині, помітили "карпатського єдинорога". Насправді ж це було не міфічне створіння, а козуля.

Його фото оприлюднили у соцмережах нацпарку та Державного агентства лісових ресурсів, повідомляє 24 Канал.

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"Єдинорога" помітили на Львівщині

Незвичне створіння помітили у національному природному парку "Бойківщина".

Серед ялицево-букових лісів НПП ''Бойківщина'' з'явився справжній міфічний звір – карпатський єдиноріг. Цей рідкісний представник дикої природи, що є національним символом Шотландії та прикрашає герб Великої Британії, тепер оселився і в Карпатах!,

– написали у нацпарку "Бойківщина".



"Єдиноріг" на Львівщині / Фото Державного агентства лісових ресурсів

Хто це був насправді

Насправді ж "єдинорогом" назвали самця козулі. Річ у тім, що у природі часом трапляються особини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачають через бійку чи пошкодження.

"Але ж хіба це привід не вірити у дива? Вражаючи своїм виглядом та таємничістю, лісові мешканці нагадують нам, що природа здатна створювати чудеса навіть у звичайних, на перший погляд, істотах. Тож наступного разу, мандруючи лісами Бойківщини, хто знає, може, вам пощастить зустріти цього загадкового красеня!", – наголосили у Держагентстві.

З погляду науки, єдинороги – це міфічні істоти, які не існують у реальному світі. Вони є частиною легенд та фольклору різних народів. Однак, у природі є тварини, які могли б стати прототипами єдинорогів:

Індийський носоріг – має один ріг на голові.

Нарвал – морський ссавець із довгим "рогом", що є насправді зубом.

Раніше ми писали, що справжній єдиноріг поселився з подружжям у Британії. Мовиться про 5-річну шотландську поні, що живе з Джимом та Мєрі в Ейширі.