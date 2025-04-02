Его фото обнародовали в соцсетях нацпарка и Государственного агентства лесных ресурсов, сообщает 24 Канал.

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"Единорога" заметили на Львовщине

Необычное создание заметили в национальном природном парке "Бойковщина".

Среди пихтово-буковых лесов НПП ''Бойковщина'' появился настоящий мифический зверь – карпатский единорог. Этот редкий представитель дикой природы, что является национальным символом Шотландии и украшает герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах!,

– написали в нацпарке "Бойковщина".



"Единорог" на Львовщине / Фото Государственного агентства лесных ресурсов

Кто это был на самом деле

На самом деле "единорогом" назвали самца косули. Дело в том, что в природе иногда случаются особи, у которых один рог развивается неправильно или же его теряют из-за драки или повреждения.

"Но разве это повод не верить в чудеса? Поражая своим видом и таинственностью, лесные жители напоминают нам, что природа способна создавать чудеса даже в обычных, на первый взгляд, существах. Поэтому в следующий раз, путешествуя лесами Бойковщины, кто знает, может, вам повезет встретить этого загадочного красавца!", – отметили в Госагентстве.

С точки зрения науки, единороги – это мифические существа, которые не существуют в реальном мире. Они являются частью легенд и фольклора разных народов. Однако, в природе есть животные, которые могли бы стать прототипами единорогов:

Индийский носорог – имеет один рог на голове.

Нарвал – морское млекопитающее с длинным "рогом", что является на самом деле зубом.

Ранее мы писали, что настоящий единорог поселился с супругами в Британии. Говорится о 5-летней шотландской пони, живущей с Джимом и Мэри в Эйшире.