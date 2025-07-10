"Любимо монархію, але не вдома": Макрон ефектно пожартував під час виступу у парламенті

Французький президент Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті пожартував про монархію. Це сталося під час його останнього візиту до Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @elespanolcom.

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Що сказав Макрон

Під час свого тригодинного державного візиту до Великої Британії очільник Франції виступив у парламенті.

Любимо монархію, особливо коли вона не вдома,

– сказав Макрон.

Його гумор миттєво викликав сміх у залі. На оприлюднених у мережі кадрі видно, як парламентарі посміхаються. Це відео швидко завірусилося у мережі.

Жарт Макрона прозвучав у британському парламенті: дивіться відео

Ключові тези промови президента Франції

У промові Макрон також закликав до зміцнення франко-британського партнерства, особливо в питаннях безпеки, імміграції, клімату та торгівлі.

Він нагадав про необхідність Європи зменшити залежність від США та Китаю.

Крім того, було анонсовано кілька культурних та економічних планів взаємодії, включаючи обмін Bayeux Tapestry та інвестиції від EDF у британську ядерну енергетику

Також Еммануель Макрон пообіцяв у британському парламенті, що європейці ніколи не залишать Україну і будуть боротися до кінця.