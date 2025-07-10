"Любимо монархію, але не вдома": Макрон ефектно пожартував під час виступу у парламенті
- Французький президент Еммануель Макрон під час візиту у британський парламент пожартував про монархію, що викликало сміх у залі.
- Макрон закликав до зміцнення франко-британського партнерства та обіцяв, що європейці ніколи не залишать Україну.
Французький президент Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті пожартував про монархію. Це сталося під час його останнього візиту до Британії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @elespanolcom.
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Що сказав Макрон
Під час свого тригодинного державного візиту до Великої Британії очільник Франції виступив у парламенті.
Любимо монархію, особливо коли вона не вдома,
– сказав Макрон.
Його гумор миттєво викликав сміх у залі. На оприлюднених у мережі кадрі видно, як парламентарі посміхаються. Це відео швидко завірусилося у мережі.
Жарт Макрона прозвучав у британському парламенті: дивіться відео
Ключові тези промови президента Франції
- У промові Макрон також закликав до зміцнення франко-британського партнерства, особливо в питаннях безпеки, імміграції, клімату та торгівлі.
- Він нагадав про необхідність Європи зменшити залежність від США та Китаю.
- Крім того, було анонсовано кілька культурних та економічних планів взаємодії, включаючи обмін Bayeux Tapestry та інвестиції від EDF у британську ядерну енергетику
Також Еммануель Макрон пообіцяв у британському парламенті, що європейці ніколи не залишать Україну і будуть боротися до кінця.