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10 липня, 14:45
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"Любимо монархію, але не вдома": Макрон ефектно пожартував під час виступу у парламенті

Альона Захарова
Основні тези
  • Французький президент Еммануель Макрон під час візиту у британський парламент пожартував про монархію, що викликало сміх у залі.
  • Макрон закликав до зміцнення франко-британського партнерства та обіцяв, що європейці ніколи не залишать Україну.

Французький президент Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті пожартував про монархію. Це сталося під час його останнього візиту до Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @elespanolcom. 

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Що сказав Макрон 

Під час свого тригодинного державного візиту до Великої Британії очільник Франції виступив у парламенті. 

Любимо монархію, особливо коли вона не вдома, 
– сказав Макрон.

Його гумор миттєво викликав сміх у залі. На оприлюднених у мережі кадрі видно, як парламентарі посміхаються. Це відео швидко завірусилося у мережі.

Жарт Макрона прозвучав у британському парламенті: дивіться відео

Ключові тези промови президента Франції

  • У промові Макрон також закликав до зміцнення франко-британського партнерства, особливо в питаннях безпеки, імміграції, клімату та торгівлі.
  • Він нагадав про необхідність Європи зменшити залежність від США та Китаю.
  • Крім того, було анонсовано кілька культурних та економічних планів взаємодії, включаючи обмін Bayeux Tapestry та інвестиції від EDF у британську ядерну енергетику

Також Еммануель Макрон пообіцяв у британському парламенті, що європейці ніколи не залишать Україну і будуть боротися до кінця.